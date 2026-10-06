“Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi stratejik ortaklığa taşıyacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğü Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Genel Müdür Yardımcısı Hugo Sobral’ı kabul etti.

Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, İncirli’ye Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Milletvekili Armağan Candan eşlik etti. Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Hugo Sobral’a ise Stefan Simosas eşlik etti. Görüşmede, CTP’nin Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin vizyonu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin kapsamlı çözüm sürecindeki rolü ele alındı. Ayrıca görüşmede CTP, Avrupa Birliği-Kıbrıs Türk toplumu ilişkilerinin mali yardım ekseninde yürütülmesinin ötesinde, stratejik bir ortaklık anlayışıyla yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede İncirli, Kıbrıs Türk toplumunun çözüme ve Avrupa Birliği’ne bugünden hazırlanması gerektiğini belirtti. İncirli, müktesebata uyum, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınma ile iki toplumlu iş birliği alanlarında atılacak adımların çözüm sonrasına bırakılamayacağını kaydetti.

İki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm hedefini yineleyen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Avrupa Birliği’nin de bu hazırlık sürecinde daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, Yeşil Hat Ticareti’nin geliştirilmesi, enerji, su, çevre, sağlık, doğal afetler, düzensiz göç ve kültürel miras gibi alanlarda somut iş birliklerinin artırılmasının, Kıbrıslı toplumların günlük yaşamının iyileştirilmesinin yanı sıra kapsamlı çözüm için elverişli koşulların oluşmasına da önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Yakın gelecekte iktidar sorumluluğunu üstlenmeye hazır olan CTP, Avrupa Komisyonu ile düzenli, yapılandırılmış ve sonuç odaklı bir stratejik iş birliği kuracağını belirtti.