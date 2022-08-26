Hak ihlaline uğrayan özel sektör çalışanlarına ücretsiz hukuki destek mekanizması

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) hak ihlaline uğrayan tüm özel sektör çalışanlarına yönelik ücretsiz hukuki destek mekanizması sunacağını açıkladı.

İKYD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğinde yürütülen “Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında sunulan Hukuki Destek Mekanizması çalışmaya başladı.

Bu mekanizma sayesinde hak ihlaline uğradığını düşünen tüm özel sektör çalışanları ücretsiz olarak destek alarak haklarının takipçisi olabilecek.

Yapılan açıklamaya göre özel sektör çalışanları hakları konusunda bilgi almak ve destek mekanizmasından ücretsiz yararlanabilmek için “0546 999 2022” numaralı destek hattından sesli arama ile, SMS yolu ile veya WhatsApp sesli araması ile, WhatsApp mesaj yolu ile ulaşabilir.

Ayrıca ücretsiz avukatlık hizmetinden faydalanmak isteyen özel sektör çalışanları, “https://bit.ly/3p6aAYn” linkine tıklayarak mağduriyetleri hakkında bilgi verip destek sürecini başlatabilir.

Açıklamada temel çalışan hakkı ihlalleri şöyle sıralandı: “Normal mesai çalışanlar için; günde 8 saat. Haftada 40 saatin üzerinde çalışıp ek ödenek almamak. Maaşın ödenmemesi veya düzenli ödenmemesi. Yatırımların yapılmaması veya maaş üzerinden yapılmaması. Yabancı uyruklu personel için; çalışma izni olmadan çalıştırılmak. Pasaportun işveren tarafından tutulması ve verilmemesi. Haksız yere işten durdurulmak. Yıllık izin hakkını kullanamamak. İş yerinde şiddete uğramak. İş yerinde psikolojik baskı görmek (mobbing). İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli olan araçlara erişim sağlanmaması. İşten ayrılmanıza rağmen haklarınızın tarafınıza ödenmemesi”