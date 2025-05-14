Hahn, AB’nin ‘özel temsilcisi’ olarak atandı

Avrupa Komisyonu, eski Avrupa Komiseri Johannes Hahn'ı Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atadı.

Hahn, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e doğrudan rapor verecek ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín ile yakın iş birliği içinde çalışacak.

Politis gazetesinde yer alan habere göre bu atama, “Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine olan bağlılığını vurgulamakta ve Birleşmiş Milletler çerçevesindeki çözüm sürecine destek sağlamayı amaçlamakta.”

Avusturyalı siyasetçi Hahn'ın görevi, ilgili tüm taraflarla iş birliği yaparak güven inşa etmek ve kapsamlı bir çözüm için müzakerelerin yeniden başlaması yönünde zemini hazırlamak olacağı ifade edildi.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Hahn'ın atanmasının, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB hukukuna uygun, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüm arayışına olan bağlılığın altı çizildi.

Johannes Hahn, 2010-2024 yılları arasında üç dönem boyunca Avrupa Komiseri olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Bölgesel Politika, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri ile Bütçe ve İdare alanlarında sorumluluk üstlendi.

Avrupa düzeyindeki görevlerinden önce, 2007-2010 yılları arasında Avusturya Bilim ve Araştırma Bakanı olarak görev yaptı ve Viyana bölgesel hükümetinde dört yıl boyunca yer aldı.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Hahn'ın atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Hristodulidis, bu gelişmenin, AB'nin Kıbrıs sorununa daha aktif ve anlamlı bir rol üstlenmesi yönündeki kararlı diplomatik çabaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Atamanın, Haziran 2023 ve Nisan 2024'teki Avrupa Konseyi Sonuçları ile Mart 2025'te Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Başkanları tarafından BM Genel Sekreteri'ne gönderilen ortak mektubun bir devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.