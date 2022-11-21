Haftalık trafik raporu: 70 kaza, 28 yaralı
Son bir haftada meydana gelen 70 trafik kazasında 28 kişi yaralandı.
Son bir haftada meydana gelen 70 trafik kazasında 28 kişi yaralandı.
Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, kazalar sonucu 2 milyon 385 bin TL’lik maddi hasar oluştu.
Söz konusu kazaların 33’ü Lefkoşa, 15’i Gazimağusa, 15’i Girne, 3’ü Güzelyurt, 4’ü İskele’de gerçekleşti. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş yapmak (17), kavşakta durmamak (10), yakın takip (8) ve diğer etkenler (13) olarak sıralandı.
696 araç sürücüsüne yasal işlem
Öte yandan ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 9 bin 924 araç sürücüsünden 696’sı hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
Trafik suçlarında ilk 3 sırayı; sürat (130), seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak (110) ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (105) aldı.