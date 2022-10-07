Hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor

Bölgede hafta sonu yağmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesinin haftalık hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın, parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar günü ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hafta başından itibaren yağışlar yerini bulutlu havaya bırakacak. Hava, pazartesi, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, salı az bulutlu olacak. Çarşamba gününden itibaren ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27-30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.