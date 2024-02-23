Hafta sonu Mehmet Akif Caddesi’nde yol tek yönlü trafiğe kapatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, nitelikli ve sürdürülebilir gelişim ile dönüşüme katkı sağlamayı amaçlayan Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi için çalışmalarına başlıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, yarın ve pazar günü, Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Apartmanı’ndan Başbakanlık ışıklarına kadar olan bölgede yürütülecek çalışmalar boyunca yol kontrollü olarak tek şerit olacak.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

Yapılacak çalışmalar ile ülkenin “en önemli” ekonomik akslarından olan Mehmet Akif Caddesi'nin çehresinin yenilenmeye başlanacağını belirtilen açıklamada, “çalışmalarla birlikte bölgedeki kaldırımlar yenilenecek, yağmur suyu drenaj hattı güçlendirilecek, seyir terası yapılacak, aydınlatma armatürleri yenilenecek ve yeni şehir mobilyaları eklenecek.” denildi.