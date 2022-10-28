Hafta sonu Lefkoşa’da bazı bölgelerde ses ve internet hizmetleri aksayacak

Telekomünikasyon Dairesi’nin alt yapı çalışması nedeniyle Lefkoşa’nın Yenişehir, Ortaköy ve Marmara bölgelerinde hafta sonu ses ve internet hizmetleri aksayacak.

Verilen bilgiye göre, yarın sabah saat 11.00’den pazar günü saat 17.00’ye kadar Yenişehir, Ortaköy ve Marmara bölgelerinde seste ve internette kısa süreli ve belli aralıklarla kesinti olacak.