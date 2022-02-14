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Hafif sağanak yağmur bekleniyor

Hafif sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın hafif sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.  

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Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sisteminin etkisiyle genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, yarın hafif sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.  

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava çarşamba gününden sonra genellikle açık, parçalı bulutlu olacak.   

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.  Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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