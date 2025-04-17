UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel’e yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Saral’ın sözlerini “hadsizlik” olarak niteleyen Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının geçmişi, mücadelesi ve Türkiye ile olan bağlarına vurgu yaptı.

Aile kökenlerini anlatarak açıklamasına başlayan Canaltay, “Anne tarafımda, nenem Lefkoşa’nın köklü Hacı Fehmi ailesinden geliyor. Dedemin kökleri Baf kasabasına dayanıyor; ancak uzun yıllardır Lefkoşa’da yaşayan saygın bir aileydi. Baba tarafım ise Karpazlı. Dedem, İkinci Dünya Savaşı’nda şehit düştü. Ailemizin kökenleri Kayseri’ye kadar uzanıyor; nenem de Karpaz’dandır.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte ailelerinde bir karışım olmuş olabileceğini, olsa da bunu doğal karşılayacağını belirten Canaltay, “Biz, tüm Kıbrıs Türkleri gibi, vatan topraklarına canımız pahasına sahip çıktık. Dayım da bu uğurda şehit oldu.” dedi.

Canaltay, Kıbrıslı Türklerin tarih boyunca Rum olmak için değil, kendi kimliğini ve varlığını korumak için mücadele ettiğini vurguladı. “Yaşam mücadelesi verdik, var oluş mücadelesi verdik ama tarihin hiçbir döneminde 'Rum olmak' için mücadele vermedik. Bu topraklara sıkı sıkıya sarıldık ama Türklüğümüzden taviz vermedik. Bunun için öldük, bunun için yaşadık.” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türklerinin kendi mücadelesinin yanı sıra, Türkiye’nin bölgesel çıkarları için de birlikte hareket ettiğini kaydeden Canaltay, bugün ise bazı çevrelerin bu birlikteliği bozmak için çaba gösterdiğini belirtti. “Kıbrıs Türklerinin kimliğine, örf, âdet ve varlığına saygı beklemek hepimizin hakkı.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral’ın açıklamaları için “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanının başbakanımıza ve Kıbrıs Türklerine yönelik yakıştırmaları en basit anlamıyla 'hadsizliktir…'” diyen Canaltay, şöyle devam etti:

“Kimse kusura bakmasın ama, biz bu mücadeleyi dinimize, Türklüğümüze, ırkımıza, atalarımıza sövsünler diye yapmadık. Bir milletvekili olarak her platformda hem halkımıza hakaret eden hem de Türkiye ile aramızı açmaya çalışanlara yönelik mücadelemi sürdüreceğim...”