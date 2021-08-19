Hadjipantelas: Yoğun bakım biriminde durum yönetilebilir

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Kıbrıs (güney) Sağlık Bakanı Hadjipantelas, yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarının tedavisinin yönetilebilir olduğunu söyledi.



Çarşamba günü öğleden sonra Hadjipantelas başkanlığında yoğun bakımda bulunan COVID-19 hastaları ile ilgili bir toplantı yer aldı.



“Durum yönetilebilir bir durumdadır ve her gün daha başka eylemler gerekip gerekmediğini kontrol ediyoruz” diyen Hadjipantelas, özel hastanelere de sürekli hasta gönderdiklerini açıkladı.



Ortak koğuşlardaki hastalarla ilgili olarak Hadjipantelas, hasta sayısının sürekli azaldığını, bugün hasta sayısının 232’den 223’e düştüğünü, geçen haftaya kıyasla 70 kişinin taburcu olduğunu söyledi.