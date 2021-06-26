“Haddini aştı”

Ayşe GÜLER

Hükümet ortakları UBP-YDP arasında, Ekim ayında gerçekleşecek UBP kurultayına ilişkin başlayan ‘Ankara istemez’ kavgasının ateşi dinmedi.

YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, “UBP’de Sucuoğlu kazanırsa, hükümetten çekiliriz” açıklamasına yenisini ekledi, bu kez Sucuoğlu’nun YDP Kurultayına müdahale ettiğini iddia etti.

Ardı arkası kesilmeyen söylemlere yalnızca UBP’den değil, YDP’den de tepki geldi, 6 aydır görevde olan hükümet bir kez daha gerildi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yaptığı açıklamalarla ‘haddini aştığını’ söyledi, “Hepimizin konuşmadan önce tartarak, konuşacağız. Ağzımızdan çıkanı duyacak şekilde konuşmalıyız” dedi.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Genel Başkan Erhan Arıklı’nın ‘taktik’ uyguladığını, hükümet içerisinde kriz çıkararak, sıyrılmak istediğini söyledi.

Zaroğlu, “Erhan beyin siyaset tarihine bakıldığında, bulunduğu her alanda problem çıkaran bir tip olduğu ortaya çıkacak. Çatışma kültüründen besleniyor” diyerek, bu nedenle hükümet ortakları arasındaki tartışmalara şaşırmadığını kaydetti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Azınlık Hükümeti’ni oluşturan partilerin hem birbirleri hem de kendi içlerinde ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi, bu durum nedeniyle de ‘güven bunalımı’ yaşandığını kaydetti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise ülkede başı çekenlerin konuşurken üsluplarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti, “Dikkatli davranmak gerekiyor. Ben hep bunu uyguluyorum” dedi.

Özcafer, Arıklı’nın açıklamalarının hoş olmadığını, doğru da bulmadığını aktardı.

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, başka bir partinin genel başkanının, UBP’nin içişlerine karışmasının doğru olmadığını söyledi.

“Herkes işini yapsın” şeklinde konuşan Çaluda, söz konusu söylemlerin zarar verdiğini kaydetti.

YDP Başkanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın ‘Sucuoğlu seçilirse Hükümet’ten çekiliriz’ açıklaması ile fitili ateşlenen polemiğe bir açıklama da UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’ndan geldi.

“UBP’ye ayar vermeye çalışmak, UBP’lilere yönlendirme yapmaya kalkışmak doğru bir anlayışın ürünü olamaz ve siyasi etikle bağdaşmaz” diyen Hasipoğlu, partililerine de birlik, beraberlik çağrısı yaptı.

YENİDÜZEN, hükümet ortakları arasındaki ‘çekişmeyi’ siyasilerle görüştü.

SİYASİ KESİMLER NASIL YORUMLADI?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Güven bunalımı yaşanıyor, hükümet istifa etmeli”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Azınlık Hükümeti’ni oluşturan partilerin hem birbirleri hem de kendi içlerinde ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi, bu durum nedeniyle de ‘güven bunalımı’ yaşandığını kaydetti.

6 aydır görevde olan hükümette iki kez kabine değişikliğine gidildiğini ifade eden Sorakın,

“Partilerin birbirlerine karşı atışmaları diz boyu” dedi.

Sorakın, “Böyle kavgalı ve karışık bir ortamdan başarılı icraat beklemek mümkün değildir” diyerek,

hükümetin istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

“Hükümet, ölü doğmuştur. Ölü doğmuş hükümetten başarılı icraat beklenmez” şeklinde konuşan Sorakın, yaşamın her alanındaki sorunların derinleşerek devam ettiğini dile getirdi.

Sorakın, halkın iradesine gitmekten başka çare olmadığını sözlerine ekledi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ:

“Haddini aştı, ağzından çıkanı kulağı duyacak”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yaptığı açıklamalarla ‘haddini aştığını’ söyledi, “Hepimizin konuşmadan önce tartarak, konuşacağız. Ağzımızdan çıkanı duyacak şekilde konuşmalıyız” dedi.

UBP’nin kendi başkanını seçecek kadar özgür iradeye sahip olduğunu belirten Gürçağ, “Başkanın kim olacağını dışarıdan herhangi biri tayin edemez. UBP’nin başkanını, üyeler belirler” şeklinde konuştu.

Gürçağ, bu tarz tehditlerin kimsenin haddine olmadığını dile getirdi.

“Arıklı sürekli yaptığı açıklamaların ardından pişman olduğunu, mecaz anlamında kullandığını içeren geri vites takan açıklamalar geliyor” şeklinde konuşan Gürçağ, verdikleri tepki sonrası Arıklı’nın kendisini toparlaması gerektiğini ifade etti.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu:

“Arıklı taktik uyguluyor, hükümetten sıyrılmak istiyor”

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Genel Başkan Erhan Arıklı’nın ‘taktik’ uyguladığını, hükümet içerisinde kriz çıkararak, sıyrılmak istediğini söyledi.

Zaroğlu, “Erhan beyin siyaset tarihine bakıldığında, bulunduğu her alanda problem çıkaran bir tip olduğu ortaya çıkacak. Çatışma kültüründen besleniyor” diyerek, bu nedenle hükümet ortakları arasındaki tartışmalara şaşırmadığını kaydetti.

Arıklı’nın “Faiz Sucuoğlu, kurultaya müdahale etmiştir” açıklamalarına da değinen Zaroğlu, “Erhan beyin gerçek dışı söylemleri... Ne Faiz Sucuoğlu ne de başkasının müdahale ettiğine dair açıklama yok, bunlar iddia” dedi.

Zaroğlu, “UBP’de Sucuoğlu kazanırsa hükümetten çekiliriz” söylemi ile kurultaya direk müdahalede bulunduğunu belirtti.

“Hükümetin en zayıf halkası, Ekonomi Bakanlığı… Erhan bey ne yapmam dediyse yaptı.

Ne adım attıysa tersine döndü. Yapacağı şeyleri yapmadı. Çeşitli zamanlarda milliyetçi söylemlerle bu işi kamufle etti” diyen Zaroğlu, “Arıklı, ‘ben temizim onlar kirli’ algısı yaratmaya çalışıyor. Başka bir partinin kurultayına müdahale siyasi ahlaksızlıktır” şeklinde konuştu.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

“Üsluba dikkat edilmeli”

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise ülkede başı çekenlerin konuşurken üsluplarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti, “Dikkatli davranmak gerekiyor. Ben hep bunu uyguluyorum” dedi.

Özcafer, Arıklı’nın açıklamalarının hoş olmadığını, doğru da bulmadığını aktardı.

“Saygısızca yapılan sözler insanları yaralıyor” diyen Özcafer, “Siz yönetiyorsunuz halka saygınız olmalı” şeklinde konuştu.

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda:

“Herkes işini yapsın”

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, başka bir partinin genel başkanının, UBP’nin içişlerine karışmasının doğru olmadığını söyledi.

“Herkes işini yapsın” şeklinde konuşan Çaluda, söz konusu söylemlerin zarar verdiğini kaydetti.

Çaluda, “Neticede 3 ortaklı 4 destekli azınlık hükümetiyiz. Bu gibi açıklamalar güven bunalımı yaratıyor” diye konuştu.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu:

“UBP’ye ayar vermeye çalışmak siyasi etikle bağdaşmaz”

YDP Başkanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın ‘Sucuoğlu seçilirse Hükümet’ten çekiliriz’ açıklaması ile fitili ateşlenen polemiğe bir açıklama da UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’ndan geldi.

“UBP’ye ayar vermeye çalışmak, UBP’lilere yönlendirme yapmaya kalkışmak doğru bir anlayışın ürünü olamaz ve siyasi etikle bağdaşmaz” diyen Hasipoğlu, partililerine de birlik, beraberlik çağrısı yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hiçbir partinin diğerinin iç konularıyla ilgili spekülasyon veya manipülasyon yapmasının veya bu şekilde yorumlanacak ifadeler kullanmasının doğru olmadığını belirtti ve tüm partileri bu konuda sağduyuya davet etti.

Hasipoğlu, “UBP’nin şu anda bir yönetim yapısı olduğuna” işaret ederek “ tüm partileri, UBP’lileri ve olası UBP Genel Başkan adaylarını buna saygı göstermeye çağırdı.

Genel Sekreter Hasipoğlu, “UBP’liyim diyen herkesi partinin birlik beraberliğini, kardeşlik ve dostluk ilişkilerini bozucu değerlendirme, açıklama ve yorumlardan kaçınmaları konusunda” uyardı.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Yarın partinin ve ülkenin başarısı için birlikte çaba harcayacak olanların bugün bir birlerini kırmamaları şarttır. Parti ve ülke sevgisi bunu gerektirir” dedi.

UBP Genel Sekreteri açıklamasında şunları kaydetti:

“Ülkemiz çok hassas bir süreçten geçmektedir. Bir yandan Kıbrıs konusundaki gelişmeler diğer yandan salgın ve salgının ekonomimizde yarattığı sıkıntılar her zamankinden çok birlik beraberlik içinde olmamız gerekliliğini bizlere dayatmaktadır. Bunu en başta yapması gereken ise siyaset kurumudur.

Siyasi partiler olarak bizler, bir birimizi anlamaya, bir birimize saygı göstermeye, farklı fikirlerimiz olsa da ülke menfaatleri söz konusu oldu mu birleşmeye gereken değeri vermeliyiz.

İşte bu noktalardan hareketle UBP Genel Sekreteri olarak şu görüşlerimizin bilinmesinde fayda görmekteyim: hiçbir partinin diğerinin iç konularıyla ilgili spekülasyon veya manipülasyon yapması veya bu şekilde yorumlanacak ifadeler kullanması doğru değildir. Dolayısıyla tüm partileri bu konuda sağduyuya davet ediyorum.

Başka parti yetkililerince UBP yönetimine veya arkadaşlarımıza yapılan yakıştırmaları ve saldırıları asla doğru bulmuyoruz.

UBP’ye ayar vermeye çalışmak, UBP’lilere yönlendirme yapmaya kalkışmak doğru bir anlayışın ürünü olamaz ve siyasi etikle bağdaşmaz.

UBP’nin şu anda tüzüğümüze uygun olarak saptanmış bir yönetim yapısı vardır. Diğer partilerle tüm UBP’lileri ve olası UBP Genel Başkan adaylarını buna saygı göstermeye çağırıyorum.

Tüm UBP’lileri partinin zarar görmemesi için partinin birlik beraberliğini, kardeşlik ve dostluk ilişkilerini bozucu değerlendirme, açıklama ve yorumlardan kaçınmaları konusunda uyarmayı bir görev kabul ediyorum.

Yarın partinin ve ülkenin başarısı için birlikte çaba harcayacak olanların bugün bir birlerini kırmamaları şarttır. Parti ve ülke sevgisi bunu gerektirir.”