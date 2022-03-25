Hacıyoannu: “Barışı pekiştirmek istiyorum”

“Easy Family of Brands’ın” kurucusu ve sahibi, aynı zamanda “Stelios Philanthrophic Foundation’ın” kurucusu ve başkanı, Kıbrıslı Rum İngiliz vatandaşı Sir Stelios Hacıyoannu, güney basınına verdiği demeçte “Kıbrıs’ta barışı pekiştirmeye çalıştığını” söyledi.

Hacıyoannu, Fileleftheros gazetesine verdiği demeçte, barışın pekiştirilmesinin, özellikle korona virüs pandemisi dolayısıyla yaşanan bu zor dönemde yalnızca Kıbrıs’taki iki toplum arasındaki güvenin güçlendirilmesiyle sağlanacağını söylerken, bunun 12 yıldır gerçekleştirilen “Stelios Bi-Communal Awards 2022’inin” de esas hedefi olduğunu dile getirdi.

Ödüllerin hedefinin Kıbrıs sorununun çözümü değil, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ticari faaliyetlerinin teşvik edilmesi olduğunu vurgulayan Hacıyoannu, bu yıl 10 ekibe, toplamda 200 bin Euro’luk nakit para ödülü verileceğini ifade etti.

İki toplumlu ödüllerin hedefinin ilk günden bu yana Kıbrıs’taki kalıcı barışın pekiştirilmesi olduğunu dile getiren Hacıyoannu, iki toplum temasa geçtiği ve ister ticari, ister diğer şekillerde kişisel ilişkilere sahip olduğu zaman, bunun adada barışın pekişmesine yardımcı olduğuna inandığını ifade etti.

Şahsi olarak, Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) ve insani ilişkilerde ısrar edilmeye devam edilmesi halinde, Kıbrıs’ta kalıcı barışın pekişmesi konusunda iyimser olduğunu söyleyen Hacıyoannu, her insanın savaş yerine barışı tercih ettiğine inandığını kaydetti.

Barışın pekişmesini Kıbrıs sorununun siyasi çözümüne bağlamadığını da dile getiren Hacıyoannu, politikacı olmadığını, politikacı olmak istemediğini, dolayısıyla siyasi problemi çözmeye çalışmadığını ve adada barışı pekiştirmeye çalıştığını vurguladı.

Zamanın geçmesiyle birlikte, iki toplumun her zamankinden daha yakın olup olmadığını söylemenin zor olduğunu da ifade eden Hacıyoannu, korona virüs pandemisinin, iki toplumu birbirinden uzaklaştıran bir engel daha ortaya çıkardığına inandığını dile getirdi.

Ancak iki toplumun ilişkilerinin daha kötüye gitmesine izin vermek için pandemi bahanesini kullanmanın doğru olmadığını söyleyen Hacıyoannu, şu an iki toplumu birbirine yaklaştırmak için çok daha çabalamanın zamanı olduğunu sözlerine ekledi.