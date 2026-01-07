Hacer Çerkez’i kaybettik
İş dünyasının tanınmış isimlerinden Günay Çerkez’in eşi Hacer Çerkez yaşamını yitirdi.
Ekonomi ve sosyal sorumluluk alanlarında ülkeye önemli katkılarda bulunmuş, SOS Çocuk Köyü kurucularından, eski yönetim kurulu başkanı Hacer Çerkez’in vefatı ailesi, yakınları ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.
Hacer Çerkez, 9 Ocak Cuma günü Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ozanköy’de toprağa verilecek.
