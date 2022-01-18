Güzelyurt'un bazı bölgelerinde yarın saat 13'e kadar elektrik yok

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamada Güzelyurt'un bazı bölgelerinde yarın saat 13'e kadar elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

18 OCAK Salı günü direklerin devrilmesinden dolayı Festival Alanı ve Sağlık Ocağı bölgesine kötü hava koşullarından dolayı 19 Ocak 2022 saat 13:00'a kadar elektrik verilemeycektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

