Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Güzelyurt'un bazı bölgelerinde yarın saat 13'e kadar elektrik yok
Güzelyurt'un bazı bölgelerinde yarın saat 13'e kadar elektrik yok

Güzelyurt'un bazı bölgelerinde yarın saat 13'e kadar elektrik yok

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamada Güzelyurt'un bazı bölgelerinde yarın saat 13'e kadar elektrik verilemeyeceği duyuruldu

A+A-

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamada Güzelyurt'un bazı bölgelerinde yarın saat 13'e kadar elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

18 OCAK Salı günü direklerin devrilmesinden dolayı Festival Alanı ve Sağlık Ocağı bölgesine kötü hava koşullarından dolayı 19 Ocak 2022 saat 13:00'a kadar elektrik verilemeycektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.
 

Bu haber toplam 542 defa okunmuştur