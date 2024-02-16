“Güzelyurt'taki su baskınlarının nedeni Güzelyurt Belediyesi'dir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt Belediyesi’nin olabilecek su baskınlarına karşı bir tedbir almadığını açıklayarak, “su baskınlarının nedeni Güzelyurt Belediyesi'dir” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Gulamkadir, tedbir alınmamasının faturasını vatandaşın ödediğini söyledi.

Geçtiğimiz gün Kıbrıs’ın güneyinden gelen derenin taşması sonucu Bostancı ve civarında bazı evleri ve narenciye bahçeleri sular altında kalmıştı.

Açıklama şöyle:

“Özellikle Bademlik ve eski Lefke/Güzelyurt yolu olarak bilinen bölgelerdeki su baskınları, aşırı yağıştan değil, Güzelyurt Belediyesi'nin plansız, programsız, derenin içine yol yapması ve dere güzergahını tıkaması sonucunda gerçekleşmiştir.

Yapılması gereken, Bostancı bölgesinden gelen suyu derivesyon kanalından Güzelyurt Göletine aktarıp Güzelyurt'a gelecek su taşkınlarını önleyerek yaz aylarında yaşanan kuraklık ve su kuyularındaki tuzlanmayı azaltmaktır. Fakat belediyemiz ve ilgililer, akıl almaz bir şekilde vatandaşları mağdur etmektedir. Vatandaşların evleri, işyerleri ve ekili tarım alanlarını su basmasına neden olarak maddi zarara uğratmaktadırlar. Ayrıca, taşkın bölgesinde kendi evlerinde tedbir almak isteyen vatandaşlara da engel olmaktadırlar.

Bu kadar suyun yeraltı kaynaklarımızı zenginleştirip kurak dönem için Güzelyurt Göletinde bekletmek yerine, halka zarar vererek denize dökülmesini kabul etmiyoruz.”