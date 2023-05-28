Güzelyurt’taki kazada bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 08.10’da oldu.

Güzelyurt- Bostancı trafik ışıklarında Güzelyurt istikametine doğru seyreden bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu (K-46), o esnada Güzelyurt Bostancı istikametine doğru seyreden Hüseyin Rüstemoğlu (E-59) yönetimindeki TNZ 207 plakalı otobüsün sağ ön kapısına bisikletinin ön kısmı ile çarptı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.