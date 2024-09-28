Güzelyurt'taki işçilere temel tüketim ve gıda desteği

İnsan Hakları Platformu temsilcileri, Güzelyurt’ta Cypruvex tarafından getirilen ve mağdur edilen portakal işçilerine temel tüketim ve gıda yardımında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde İnsan Hakları Platformu’nda toplanan sivil toplum kuruluşları ve CTP, TDP ve Bağımsızlık Yolu narenciye işçilerini ziyaret ederek, yaşam koşullarını ve acil ihtiyaçlarını yerinde tespit etmişti.

İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Mülteci Hakları Derneği, CTP, TDP, Bağımsızlık Yolu, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KAYAD, Çalışan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği, UBP DP YDP Hükümetinin imzasıyla Cypfruvex tarafından 3.ülkeden getirilen işçilerin pasaportlarına el konması, maaşlarının ödenmemesi, sağlıksız koşullarda barınması gibi sorunlarla Güzelyurt’ta ortaya çıkan ve ciddi insan ticareti bulgularını barındıran skandal karşısında toplanarak kampı yerinde inceleyip, gıda ve sağlık yardımı sağlanacağını, işçilerin haklarını koruma amacıyla uzun vadeli hukuki destek de sunulacağını da açıklamışlardı.

Mağdur edilen 600’den fazla işçiye temel gıda ve tüketim yardımında bulunulmak üzere yola çıkıldı.





