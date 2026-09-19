"Güzelyurt’ta şimdi değişim zamanı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Güzelyurt’un sahip olduğu potansiyelle planlı büyüyen, gelişen ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla yönetilen güçlü bir kent haline gelebileceğini belirtti.

Kişi, Güzelyurt’un mevcut hizmetlerin sürdürülmesinden öte, “yeni bir vizyona, yeni bir enerjiye ve geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışına” ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Reşat Kansoy’un yıllardır projeleri, sivil toplum çalışmaları ve fikirleriyle Güzelyurt için hazırlık yaptığını kaydeden Kale Kişi, Kansoy’un kentin sorunlarını ve potansiyelini yakından bildiğini söyledi.

Kişi, hedeflerinin Güzelyurt’u göç veren ve küçülen bir kent olmaktan çıkarıp; üreten, yatırım yapan, gençlerine gelecek sunan ve yaşam kalitesini yükselten çağdaş bir kent haline getirmek olduğunu belirtti.

Bu kapsamda yeni sanayi bölgesi, gençlik ve sosyal tesisler, yenilenen çarşı ile doğa ve kültür projelerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini kaydeden CTP Genel Sekreteri, üreticilerin, genç girişimcilerin ve kadınların destekleneceğini ifade etti.

Güzelyurt’un yıllardır biriken ihtiyaçlarının aşılması için yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu belirten Kişi, değişimin yalnızca belediye yönetiminin değişmesi anlamına gelmediğini, kentin geleceğe bakışının da değişmesi gerektiğini söyledi.

Kişi, “Reşat Kansoy’un vizyonu ve CTP belediyeciliğiyle Güzelyurt’u hak ettiği yere taşıyacağız” ifadelerini kullanarak, “Herkes için hizmet. Şimdi değişim zamanı. Şimdi Güzelyurt’un geleceğine birlikte sahip çıkma zamanı” dedi.