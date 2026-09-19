Hamitköy’de silah sesleri… 36 yaşındaki zanlı tutuklandı

Hamitköy’de duyulan silah sesleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen E.D. (E-36) tutuklandı. Söz konusu şahsın aracında silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 02.30 sıralarında Anıttepe bölgesinde silah sesleri duyulması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bölgede yapılan incelemede 9 milimetre çapında 2 boş kovan bulunarak emare alınırken, yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen E.D.'nin aracı Hamitköy’de tespit edilerek durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 canlı mermi ve 2 boş kovanın yanı sıra yaklaşık 17,5 gram hint keneviri, 16 gram kubar esrar ve 70 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Aramada ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 hassas terazi, pipo, 6 öğütücü ve 5 şırınga bulunarak emare alındı.

Kanunsuz uyuşturucu madde, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, meskun mahalde ateş açma ve sarhoşluk suçlarından tutuklanan E.D.’nin, 149 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu da tespit edildi.

Polisini olayla ilgili soruşturması devam ediyor.