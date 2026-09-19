30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgiye göre Başbakanlık tarafından Girne limanında bekleyen kayıp yakınlarına erkek bir şahsın cansız bedenine ulaşıldığı, kimlik tespitinin ise DNA testi sonrasında yapılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Başbakan Ünal Üstel de resmi açıklama yaptı.

Üstel’in açıklaması şöyle:

“Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp olarak aranan bir insanımızın daha naaşına ulaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi, kayıp sayısı 13’e düştü.

Hayatını kaybeden insanımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz.

Naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Devletimiz, facianın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Diğer kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnancımız, en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir.”