İskele’de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İskele’de düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu maddeler ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, yürütülen soruşturmalarda insan kaçakçılığı ve birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarına ilişkin bulgulara da ulaşıldı. Olaylarla bağlantılı toplam 5 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu soruşturmasında insan kaçakçılığı bağlantısı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin dün M.A.U.’nun (E-35) İskele’de kaldığı ikametgahta yaptığı aramada, yaklaşık 5 gram metamfetamin, hint keneviri kalıntısı bulunan öğütücü ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 2 pet şişe ele geçirildi.

M.A.U. ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan H.T. (K-20) tutuklanırken, ileri soruşturmada M.A.U.’nun 19 Ağustos’ta Dilekkaya bölgesindeki birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girerek, 650 euro karşılığında Kıbrıs'ın güneyinde ikamet eden 5 kişiyi yasa dışı yollardan adaya geçirdiği de belirlendi.

Uyuşturucu ve sahtecilik soruşturmasında 3 tutuklama

Öte yandan, İskele Polis Müdürlüğü ekiplerinin dün saat 18.00 sıralarında S.S. (K-43), E.D. (E-29) ve Ö.Ş.’nin (E-50) birlikte bulunduğu ikametgahta yaptığı aramada, yaklaşık 1 gram hint keneviri, yaklaşık 20 miligram uyuşturucu kalıntısı bulunan öğütücü ile yeşil reçeteyle satılan 33 hap ele geçirildi.

S.S., E.D. ve Ö.Ş. tutuklanırken, ileri soruşturmada E.D.’nin 3 Eylül’de İskele’deki bir araç kiralama şirketine başka bir kişiye ait sürüş ehliyeti fotoğrafını ibraz ederek bu kişinin kimliğine büründüğü ve onun adına araç kiralama sözleşmesi düzenlenmesini sağlayarak araç kiraladığı da belirlendi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.