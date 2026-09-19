Dünya Temizlik Günü kapsamında iki toplumlu temizlik etkinliği düzenlendi

Dünya Temizlik Günü kapsamında Lefkoşa’nın tarihi kent merkezi ve çevresinde iki toplumlu temizlik etkinliği düzenlendi. Bu sabah gerçekleştirilen etkinliğe onlarca kişi katılırken, gönüllüler başkentin her iki tarafında çevre temizliği yaptı.

Etkinlik, çevre örgütü “Let’s Do It! Cyprus” tarafından Yeşil Eylem Hareketi’nin desteğiyle organize edildi.

Let’s Do It! Cyprus, etkinliğe verdikleri destekten dolayı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos’a teşekkür etti.

Etkinliğe destek veren İrlanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Sarah Hamilton’a da teşekkür edilirken, Hindistan’ın Lefkoşa’daki Yüksek Komiserliği tarafından katılımcılara Mahatma Gandhi’nin yer aldığı tişörtler dağıtıldı.

Prountzos: “İki toplumlu olması çok önemli”

Charalambos Prountzos, etkinliği “çok önemli bir girişim” olarak nitelendirerek, toplumun arzu ettiği değişimi yaratabilmesi açısından olumlu bir mesaj verdiğini söyledi.

Toplumun katılım göstererek, toplumu harekete geçirerek ve temizlik ile çevrenin korunması gibi evrensel amaçlara katkıda bulunarak ihtiyaç duyduğu değişimi sağlayabileceğini belirten Prountzos, etkinliğin iki toplumlu niteliğinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Prountzos, “Mehmet ile birlikte bu girişime katılabildiğimiz için mutluyum” dedi.

Harmancı: “Kente birlikte sahip çıkmalıyız”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplumu kent için bir araya gelmeye ve ortak çevre sorunlarına karşı birlikte hareket etmeye teşvik etmek istediklerini söyledi.

Harmancı, “Bir taraf kirlenirse diğer taraf da etkilenir. Çevre açısından kente birlikte sahip çıkmalıyız. Kentimiz için iş birliği yapmalı, birbirimizi anlamalı ve birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Prountzos’un kente gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Harmancı, birlikte çalışmanın kendilerine enerji verdiğini belirtti.