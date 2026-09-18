“Futbolu başka şeylerle karıştırmayalım”

Omonia Yönetim Kurulu Üyesi Lambros Pieri, takımının UEFA Avrupa kupalarında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, maçın bir savaş veya çatışma değil, futbol karşılaşması olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Omonia'nın İspanyol ekibi Celta Vigo ile önceki akşam oynadığı karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Pieri, Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmesinde, UEFA gözlemcileri ve diğer Avrupa kulüplerinin yöneticilerine de bu mesajı ilettiklerini belirtti.

Omonia tribünlerinde Kıbrıslı Türk taraftarların bulunduğunu ifade eden Pieri, Beşiktaş karşılaşmasında da Kıbrıslı Türklerin tribünlerde yer alacağını söyledi.

Pieri, karşılaşmanın Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Beşiktaş’ı yenersek Kıbrıs sorununun çözüleceğini düşünmüyoruz; maçı kaybedersek de Mağusa’yı kaybetmiş olmayacağız” dedi.

Maça futbol karşılaşması olarak yaklaşacaklarını kaydeden Pieri, uzlaşma ve barış mesajları vermek istediklerini belirtti.

Pieri, “Futbolun futbol olduğunu, başka şeylerle karıştırılmaması gerektiğini anlatan mesajlar vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.