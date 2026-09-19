Sağlıklı bir beslenme çantasında neler olmalı?

Okulda tüketilen besinler, çocukların yalnızca günlük enerji ihtiyacını değil; büyüme ve gelişimlerini, okul günündeki beslenme düzenlerini ve uzun vadede kazanacakları beslenme alışkanlıklarını da etkiliyor. Özellikle teneffüslerde tüketilen yiyeceklerin bu düzenin önemli bir parçası olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Pediatri Diyetisyeni Doç. Dr. Taygun Dayı, yeni eğitim döneminde beslenme çantalarının hazırlanırken çeşitlilik, besin değeri ve gıda güvenliğinin birlikte gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların beslenme alışkanlıklarının oluşmasında aile kadar okul çevresinin de etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Taygun Dayı, teneffüslerin çocuklar için aynı zamanda önemli bir sosyalleşme alanı olduğuna dikkat çekti. Arkadaşlarının tükettiği yiyeceklerin çocukların tercihlerinde etkili olabildiğini söyleyen Doç. Dr. Dayı, bu nedenle okul kantinlerinde sağlıklı seçeneklerin artırılmasının ve evden hazırlanan beslenme çantalarının çocuklara cazip gelecek şekilde çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

"Meyve ve sebzeler beslenme çantasının vazgeçilmezi"

Beslenme çantasına girecek gıdalar arasında taze meyve ve sebzelerin bulunması gerektiğini belirten Doç. Dr. Taygun Dayı, farklı renklerdeki meyve ve sebzelerin vitamin, mineral ve diyet posası açısından önemli kaynaklar olduğunu söyledi. Elma, armut, mandalina ve üzüm gibi meyvelerin yanı sıra havuç, salatalık, domates ve biber gibi sebzelerin de çocukların kolay tüketebileceği porsiyonlar halinde hazırlanabileceğini belirtti.

Meyve ve sebzelerin mümkün olduğunca taze, çiğ ve uygun olanların kabuklarıyla tüketilmesini öneren Doç. Dr. Dayı, bunların tam buğday bisküvileri ve yağlı tohumlarla bir araya getirilerek farklı atıştırmalıklara dönüştürülebileceğini söyledi. Taze meyvelerin ceviz, fındık veya bademle birleştirilmesiyle hazırlanan küçük atıştırmalıkların da beslenme çantaları için alternatif oluşturabileceğini ifade etti.

"Ceviz, badem ve fındık küçük porsiyonlarla çantaya eklenebilir"

Çiğ ceviz içi, badem, fındık ve kaju gibi yağlı tohumların sağlıklı yağ asitleri, diyet posası, vitamin ve mineraller açısından değerli seçenekler olduğunu belirten Doç. Dr. Taygun Dayı, çocukların yaşına ve ihtiyaçlarına uygun porsiyonlarla beslenme çantasına eklenebileceğini ifade etti.

Meyve ve yağlı tohumların birlikte sunulmasının da pratik bir teneffüs öğünü oluşturabileceğini söyleyen Doç. Dr. Dayı, “Beslenme çantasında çeşitlilik oluşturmak önemli. Taze bir meyvenin yanına uygun miktarda ceviz, fındık veya badem eklemek, çocuklara farklı besin gruplarını bir arada sunmanın pratik yollarından biridir” dedi.

"Yoğurt, ayran, kefir ve peynir de güçlü alternatifler"

Çocukların beslenme çantasında süt ve süt ürünlerinin de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Taygun Dayı; yoğurt, ayran, sade kefir ve probiyotik içeren şekersiz yoğurtların, soğuk zincirin korunması koşuluyla tercih edilebileceğini söyledi.

Protein, vitamin ve mineral bakımından zengin süt ve süt ürünlerinin özellikle fiziksel büyüme ve gelişime katkı sağladığını belirten Doç. Dr. Dayı, peynirin de pratik bir teneffüs öğününe dönüştürülebileceğini ifade etti. Tam buğday ekmeği, tam buğday etimeği, kraker veya grissini ile birlikte porsiyonlanmış peynirlerin beslenme çantalarında yer alabileceğini söyledi.

"Sandviç ve tostlarda peynir, hellim, yumurta ve sebzeler tercih edilebilir"

Beslenme çantasını daha doyurucu hale getirmek için tam tahıllı ürünlerden yararlanılabileceğini de belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Pediatri Diyetisyeni Doç. Dr. Taygun Dayı, tam buğday ekmeğiyle hazırlanan sandviç ve tostların çocuklar için pratik seçenekler olduğunu söyledi. Bu ürünlerin içine hellim, peynir, yumurta ve farklı sebzelerin eklenebileceğini ifade etti.

Evde hazırlanan tam buğday unlu kek ve kurabiyelerin de alternatif oluşturabileceğini belirten Doç. Dr. Dayı, bu ürünlerde ilave şeker yerine meyvelerin doğal tadından yararlanılabileceğini söyledi. Az yağlı poğaçaların da porsiyon kontrolü gözetilerek beslenme çantasına eklenebileceğini belirtti. Böylece bir beslenme çantasında örneğin peynir ve sebzeli tam buğday sandviçi, ayran ve taze meyve; başka bir gün yoğurt, meyve ve ceviz; farklı bir gün ise yumurtalı ve sebzeli tam tahıllı sandviç ile taze sebzeler gibi farklı kombinasyonlar oluşturulabileceğini ifade etti.

"Paketli ürünlerde etikete dikkat"

Çocukların zaman zaman paketli ürünlere yönelmesinin günlük yaşamda kaçınılmaz hale gelebildiğini belirten Doç. Dr. Taygun Dayı, bu durumda ürün seçiminin bilinçli yapılması gerektiğini söyledi. Paketli ürünlerin yağ, şeker ve tuz miktarlarının yanı sıra gıda boyası ve yapay tatlandırıcı içeriklerinin de kontrol edilmesini önerdi.

Doç. Dr. Dayı, mümkün olduğunca taze ve besleyici seçeneklere öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, paketli ürün tercih edildiğinde ürün etiketlerinin ebeveynler tarafından dikkatle incelenmesinin önem taşıdığını ifade etti.