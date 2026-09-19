Cumhurbaşkanı Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere adada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul ederek görüştü.
A+A-
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere adada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.
Bu haber toplam 242 defa okunmuştur