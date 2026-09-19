Avrupa Hareketlilik Haftası Mağusa’da başladı

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Avrupa Hareketlilik Haftası Programı, Gazimağusa’da düzenlenen “Yavaş Yavaş Mağusa” etkinliğiyle başladı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında bilgilendirme stantları kuruldu, çocuklar ve yetişkinlere yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) eşliğinde Mağusa Suriçi’nde yürüyüş ve bisiklet turlarına katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, toplu taşıma, bisiklet ve yürümenin daha yaşanabilir kentler, sağlıklı yaşam, güvenli yollar ve güçlü ekonomi açısından önemine dikkat çekti.

“Yavaş Yavaş Surlariçi” yarın Lefkoşa’da

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, yarın saat 16.00’da Lefkoşa İplik Pazarı’nda başlayacak “Yavaş Yavaş Surlariçi” etkinliğiyle devam edecek.

Bilgilendirme stantları ile çocuklara ve yetişkinlere yönelik aktivitelerin yer alacağı program kapsamında, İplik Pazarı’ndan başlayıp Agio Omologites’te düzenlenen Laou Laou etkinliğinde sona erecek iki toplumlu bisiklet ve yürüyüş etkinliği de gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Kıbrıs Fransız Enstitüsü ve Organization for Positive Urbanism (OPU) iş birliğinde düzenlenecek.

Son etkinlik 22 Eylül’de

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son etkinliği, 22 Eylül Salı günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Konferans Salonu’nda “Herkes için Hareketlilik: Kentsel Hareketliliğin Geleceği Paneli” başlığıyla gerçekleştirilecek.