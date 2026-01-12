"Güzelyurt'ta oscarlık performans"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt Hastanesi ile ilgili yapılan resmi açıklamalara sert tepki gösterdi. Gulamkadir, aylardır kamuoyuna “hastane açılıyor” denilerek duyurulan yerin aslında bir sağlık ocağı olduğunun en nihayetinde yetkililer tarafından kabul edildiğini ifade etti.

Açıklamasında, müteahhidin projeye ilişkin sözlerine de dikkat çeken Gulamkadir, “Müteahhidin ‘Güzelyurt Belediyesi’nde işlerimiz çözülmeyi bekliyor, gerekli izinler alınamıyor, projede sorunlar var’ ifadeleri, ortadaki vurdumduymazlığı açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Teslim süresiyle ilgili çelişkilere de işaret eden Gulamkadir, teslim tarihinin Şubat ayı sonu olduğunun Başbakana kameralar önünde söylenmesini “ayrı bir skandal” olarak değerlendirdi.

CTP olarak daha önce yaptıkları uyarıların haklı çıktığını belirten Gulamkadir, “Yaptığımız açıklamaların bizleri yanıltmadığına bir kez daha şahitlik ediyoruz. Yanılmayı arzu ederdik ancak kendine hükümet diyen bu oscarlık ekip, bizi yine şaşırtmadı” ifadelerini kullandı.

Gulamkadir, “Devlet ciddiyeti rol yaparak değil, iş bitirerek gösterilir. Buyurun size devlet ciddiyeti” şeklinde görüş bildirdi.