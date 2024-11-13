Güzelyurt’ta meydana gelen bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Güzelyurt bölgesinde son zamanlarda meydana gelen bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Güzelyurt bölgesinde son zamanlarda meydana gelen "bisiklet hırsızlığı" meseleleri ile ilgili olarak Güzelyurt Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine bağlı ekipler tarafından yürütülen ileri soruşturma ve gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ikametgahlardan çalındığı tespit edilen iki bisiklet ve hakkında makul izahat verilemeyen iki bisiklet olmak üzere toplam dört bisiklet zanlıların tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında altı kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, emare alınan ve sahibi henüz tespit edilemeyen diğer iki bisiklet ile ilgili soruşturma devam ediyor.