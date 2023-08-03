Güzelyurt’ta harnup hırsızlığından 4 kişi tutuklandı

Son günlerde meydana gelen harnup (keçi boynuzu) hırsızlıklarına yönelik olarak artırılan denetimler çerçevesinde polis tarafından dün Güzelyurt’ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında üç ayrı adreste arama yapıldı.

Aramada, çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 5,635 kilogram harnup tespit edilerek, emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında, İ.O.(E-55), S.T.(E-47), H.T.(E-42) ve H.T.(E-31) tutuklandı.

Girne’de yasadışı bahis ve kumar sitelerine hizmet

Girne’de E.K.’nin (K-30) kaldığı ikametgaha, dün Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından operasyon yapıldı.

Operasyonda, internet üzerinden yasadışı faaliyet gösteren bahis ve kumar sitelerine, arama merkezi (call center) ve finans hizmeti sağlandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 2 adet banka kartı ve 23 adet sim kart tespit edilerek, emare olarak alındı. E.K. tutuklandı.

Yeniboğaziçi’ndeki bir markette ağrı kesici hap satışı

Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir markette, dün saat 11.30 sıralarında, İlaç ve Eczacılık Dairesi yetkilileri tarafından yapılan kontrolde, markette satışı yasak olan toplam 56 paket ve 22 adet ağrı kesici hapın (panadol) satışa sunulduğu tespit edildi.

Market işletmecisi H.K.(E-40) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.