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Güzelyurt’ta Covid-19 Denetimleri Artırılıyor

Güzelyurt’ta Covid-19 Denetimleri Artırılıyor

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu, son dönemde artan Covid-19 vakalarından dolayı bölgede denetimlerin artırılması kararı aldı.

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 Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu, son dönemde artan Covid-19 vakalarından dolayı bölgede denetimlerin artırılması kararı aldı.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu’nun açıklamasına göre dün toplanan İlçe Emniyet Kurulu, son dönemde artan Covid-19 vakalarından dolayı bölgede denetimlerin artırılması, işletme, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yaz aylarında sıcakların yükselmesiyle birlikte yangın riskinin artmasından dolayı birtakım önlemlerin alınması kararlarını üretti.

Alınan kararlar şöyle:

“l- İlçe sınırlan içerisinde bulunan Elektrik Kurumu'na ait trafoların bulunduğu alanlar ile risk oluşturan elektrik hatlarının altlarının temizlenmesi için gerekli çalışmaların
yapılması;

2- Güzelyurt Belediyesi'ne ait çöplük alanlarının yangın riskini ortadan kaldıracak şekilde
düzenlenmesi; 

3- Ana yolların ve köy bağlantı yollarının kenarlarının yangına sebep olabilecek kuru ot vs.
temizliğinin Karayolları Dairesince yapılması.”
 

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