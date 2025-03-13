Güzelyurtlu öğrenciler geleceklerini keşfetti

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden yaklaşık 100 öğrenci, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde unutulmaz bir gün geçirdi. Kampüs olanaklarını deneyimleyerek keşfeden öğrenciler, gezi kapsamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni de ziyaret etti.

Düzenlenen kültür turunda öğrencilerin ilk durağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi oldu. 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceleyen öğrenciler; gemi maketleri, cam eşya koleksiyonu ve kılıç koleksiyonu ile de yakından ilgilendiler.

Ardından, dünyanın en önemli otomobil müzeleri arasında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi’ni gezen öğrenciler, klasik ve spor otomobilleri büyük bir ilgiyle inceledi. Kıbrıs Araba Müzesi’nin 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden 200’e yakın otomobil yer alıyor. Öğrenciler, zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra oyuncaklar, maket arabalar, Batman ve Transformers figürleri ve pedallı araçları da ilgiyle inceledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin olanaklarını yerinde deneyimlediler

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki müzeleri ziyaret eden Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencileri, üniversitenin olanakları hakkında bilgi edinerek, bu olanakları yerinde deneyimleme fırsatı yakaladı. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, kampüs turu kapsamında Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, Fen-Edebiyat ve Atatürk Eğitim, İnşaat ve Çevre Mühendisliği ile İletişim fakültelerini de ziyaret etti.

Gözde Tunçbel Çiftçi: “Öğrencilerimizin kültürel, kişisel ve akademik gelişimine değer katan bir gezi oldu”

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında değerlendirmede bulunan Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Rehber Öğretmeni Gözde Tunçbel Çiftçi, “Öğrencilerimiz için ilham verici bir deneyim oldu. Düzenlediğimiz gezi, onların kültürel, kişisel ve akademik gelişimine büyük değer kattı” dedi. Gözde Tunçbel Çiftçi, özellikle kampüs içerisindeki sanat eserlerinin öğrenciler üzerinde büyük bir etki bıraktığını vurguladı. Gezi boyunca öğrencilerin yoğun bir ilgiyle birçok soru sorduğunu ve farklı konulara dair meraklarının arttığını belirten Çiftçi, “Bu durum, onların öğrenme isteğini ve keşfetme arzusunu da gösteriyor” dedi.

Gelecekte düzenlenecek gezilere atölye çalışmalarını da eklemek istediklerini ifade eden Çiftçi, “Öğrencilerimiz, dinamik kampüs yaşamını da yerinde gözlemleyerek, üniversite hayatına dair önemli bir vizyon kazandılar. Uygulamalı etkinliklerin öğrencilerimiz için çok daha verimli olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda, onların ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun atölyeler düzenleyerek, kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanımak istiyoruz” dedi.