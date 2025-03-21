Güzelyurt ve Girne’de hırsızlık… İki tutuklu

Güzelyurt ve Girne’de meydana gelen hırsızlık meseleleriyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir kıyafet mağazasına müşteri olarak giden N.C.(K-24) işletme içerisinden toplam değeri 25 bin TL olan özel tasarım bir elbiseyi çaldı.

N.C. , dün Güzelyurt'ta tespit edilerek tutuklandı, söz konusu elbise ise tasarrufunda bulundu. Ayrıca muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde, şahsın ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.

Öte yandan, Girne’de 13 Ocak’ta telefon ve aksesuarı satan bir iş yerine müşteri olarak giden T.R.(E-18), iki IPhone marka cep telefonunu çaldı. T.R., dün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.