Güzelyurt Polis Müdürlüğünde panik: Tutuklu 2 mülteci pozitif, 5’ten fazla temaslı polis

Güzelyurt Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan 2 mültecinin testinin pozitif çıkması üzerine, müdürlükte panik yaşanıyor.

Bugün sabah saatlerinde 2 mülteci ve temaslı olduğu tespit edilen polisler karantina oteline sevk edildi.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü tedbir amaçlı boşaltılarak ilaçlandı.

5 Polis temaslı.. Tutuklular başka yere sevk edildi….

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, müdürlükte temaslı olduğu tespit edilen 5 polis bu sabah karantinaya alındı. 2 mülteci de hastaneye götürüldü. Hücrelerde tutuklu olan başka zanlılarda, bölge karakoluna sevk edildi.

Pozitif vakaların tespiti sonrası Güzelyurt Polis Müdürlüğü boşaltılarak, ilaçlandı.