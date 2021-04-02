Güzelyurt Polis Müdürlüğünde panik: Tutuklu 2 mülteci pozitif, 5’ten fazla temaslı polis
Güzelyurt Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan 2 mültecinin testinin pozitif çıkması üzerine, müdürlükte panik yaşanıyor.
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Güzelyurt Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan 2 mültecinin testinin pozitif çıkması üzerine, müdürlükte panik yaşanıyor.
Bugün sabah saatlerinde 2 mülteci ve temaslı olduğu tespit edilen polisler karantina oteline sevk edildi.
Güzelyurt Polis Müdürlüğü tedbir amaçlı boşaltılarak ilaçlandı.
5 Polis temaslı.. Tutuklular başka yere sevk edildi….
YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, müdürlükte temaslı olduğu tespit edilen 5 polis bu sabah karantinaya alındı. 2 mülteci de hastaneye götürüldü. Hücrelerde tutuklu olan başka zanlılarda, bölge karakoluna sevk edildi.
Pozitif vakaların tespiti sonrası Güzelyurt Polis Müdürlüğü boşaltılarak, ilaçlandı.
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