Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu’nda trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde dün saat 22.15 sıralarında araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu trafik kazası meydana geldi. Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, 61 yaşındaki Öncel Özbahadır’ın CG 822 plakalı aracını çift şeritli yolda sol şerit içerisinde kullanırken Vedat Benzinci Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde önünde aynı istikamete doğru seyreden Sagir Ali yönetimindeki UA 373 plakalı motosiklete çarpmasıyla gerçekleşti.
Motosiklet sürücüsü Ali, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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