Güzelyurt, Lapta ve Boğazköy'de ani ölüm: 3 kişi ölü bulundu

Güzelyurt’ta Erkan Kaşıkcı (E-45), Lapta’da Hüseyin Avşaroğlu (E-60) ve Boğazköy’de Hadice Kırdar (K-51), evlerinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Boğazköy’de sakin Hadice Kırdar dün saat 21.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırdar’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Güzelyurt’ta ve Lapta’da ani ölüm

Öte yandan 25 Ağustos Pazartesi günü Güzelyurt’ta sakin Erkan Kaşıkcı ve 24 Ağustos Pazar günü ise Lapta’da sakin Hüseyin Avşaroğlu aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdi.

Kaşıkcı ve Avşaroğlu’nun ölüm sebepleri yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.