Güvercinlik-Çayönü Anayolu’nda kaza: 4 yaralı
Güvercinlik-Çayönü Anayolu’nda dün gece meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, Alkollü sürücü ise tutuklandı.
Güvercinlik-Çayönü Anayolu’nda dün gece meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, Alkollü sürücü ise tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güvercinlik-Çayönü Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında dün gece 23.00 sıralarında, 74 miligram alkollü içki tesiri altında, FE 724 plakalı aracı kullanan 21 yaşındaki İbrahim Çınar, batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp dere yatağı içerisinde bulunan toprak sete çarptı.
Kaza sonucu, araç sürücüsünün yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Nurullah Polat,17 yaşındaki Hayriye Takımcılar ve 18 yaşındaki Sıla Çınçar, yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası, Nurullah Polat'ın sol kolunda, Hayriye Takımcılar'ın göğüs kafesinde ve Sıla Çınçar'ın ise sol omuzunda kırık teşhisi nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.
Alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü İbrahim Çınar ise tutuklandı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.