Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde 15 yıldır sürdürülen, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın eğitmen desteği verdiği Güvenli internet eğitimlerinin ikinci dönemi devam ediyor.

Değirmenlik Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Çanakkale Ortaokulu, Şht. Zekâ Çorba Ortaokulu, Levent College, TED Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu ile Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’nin tüm 6. sınıf öğrencilerine eğitimleri verildi; böylelikle 1537 öğrenci daha güvenli internet eğitimini tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü üyeleri Umur Yılmaz, Esat Gürhan, Nimet Hamdi, Cem Gökdel ve Fatoş Özbingül tarafından verilen eğitimlerde şifre güvenliği, casus yazılımlar, kimlik hırsızlığı gibi konular hakkında bilgiler aktarıldı ve sosyal medya kullanımı konusunda da dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak çocuklara uyarılarda bulunuldu.

Levent College Okul Müdürü Serkan Biran, seminerin öğrencilere seviyelerine uygun ve anlaşılır biçimde sunulduğunu vurgulayarak, “Sunuma kısa bir bilişim suçları tanıtım videosu eklenmesi, bilincin daha da pekişmesine katkı sağlayabilirdi. Bu tür eğitimlerin her yıl tekrarlanmasını ve güvenli internet kullanımı konusunun okullarda müfredatın kalıcı bir parçası haline getirilmesini önemli bir ihtiyaç olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Değirmenlik Lisesi Okul Müdürü Doç. Dr. Hale Alibaba Erden ise, pandemi süreciyle birlikte çocukların yoğun şekilde dijital ortama yöneldiğine dikkat çekerek, “Güvenli internet kullanımı seminerleri, internet kullanımını nasıl güvenli hale getirebiliriz ve mümkün olduğunca tehlikelerden haberdar olarak çocuklarımızı koruyabilmemizi sağlayan yöntemler sunan eğitimler dizisi olarak karşımıza çıktı. Bu seminerlerin içeriğinin sürekli güncellenerek, sürekli gelişen yeniliklere ayak uyduran seminerler serisi olarak devamını dilerim.” dedi.

Şht. Zekâ Çorba Ortaokulu Okul Müdürü Özge Öğmen de seminerin hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından faydalı bulunduğunu belirterek, gelecek yıllarda da devam etmesini diledi.