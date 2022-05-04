‘Güven yaratıcı önlemler çeşitlendirilmeli’

Sami Özuslu/Strazburg

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Prof. Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin yüzünü Avrupa Birliği’ne (AB) dönmesi gerektiğini söyledi. Başta ekonomik konular olmak üzere AB’nin Kıbrıslı Türklere birçok alanda yardımcı olabileceğine, destek verebileceğine işaret eden Kızılyürek, toplumun çok fazla bir ‘içine kapanma’ süreci yaşadığına dikkati çekti ve ‘yeni güven yaratıcı önlemler’ denenebileceğini belirtti.

Niyazi Kızılyürek, Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu’nun hazırlayıp sunduğu özel TV programında Strazburg’taki AP TV stüdyolarının konuğu oldu.

Ukrayna savaşı sonrasında AB içinde ve dünyada pek çok değişim yaşandığını kaydeden Niyazi Kızılyürek, enerji politikaları başta olmak üzere birçok konuda AB kurumlarının yeni politikalara yönelmeye başladığını belirtti. Kızılyürek, özellikle AB üyesi ülkeler açısından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin büyük önem kazandığını, Doğu Akdeniz gazının da bu bakımdan yeni fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

AP Üyesi Kızılyürek: ‘Kıbrıslı Türkler çok içe döndü. Bir an önce yüzünü AB’ye dönmeli. AB’den talep edilebilecek çok konu var ve talep etmek utanılacak bir şey değil. Bunu yaparken AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını atlamak doğru değil. İşbirliği yapılabilir...’

AB’nin 2050 için hedeflediği ‘Yeşil Mutabakat’la ilgili sürecin hızlanacağını, fosil yakıt kullanımının azalacağını ve bir süre sonra tamamen duracağını anımsatan Prof. Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs dahil Doğu Akdeniz bölgesi ülkelerinin işbirliği yapmasının önemine değindi.

Güven yaratıcı önlemler çeşitlendirilebilir. Doğal gaz meselesiyle beraber Türkiye’nin Gümrük Birliği’ni genişletmesi, yani Kıbrıs Cumhuriyeti’ne limanları açması da güven artırıcı bir unsur olarak gündeme gelebilir...’

‘Kıbrıslı Türklerin son dönemde çok içe döndüğünü ve çeşitli sorunlarla boğuştuğunu anlatan AP Üyesi Niyazi Kızılyürek, “Toplum bir an önce yüzünü AB’ye dönmeli” dedi. AB’den talep edilebilecek çok konu olduğunu talep etmenin utanılacak bir şey olmadığını ifade eden Kızılyürek, bunu yaparken AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını atlamak yerine diyalog ve işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasulides’in gündemde tutmaya çalıştığı Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda da yeni açılımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs’ın doğal gazıyla beraber Türkiye’nin Gümrük Birliği’ni genişletmesi, yani Kıbrıs Cumhuriyeti’ne limanlarını açmasının da güven artırıcı bir unsur olarak gündeme gelebileceğini belirtti.

Kızılyürek, hellimin coğrafi tescili ile atılan adımın ‘tarihi öneme sahip’ olduğunu da hatırlattı, bu konuda bütün engelleme girişimlerine rağmen ciddi yol alındığını ve artık üretim ile ihracat noktasına gelindiğini kaydetti. Niyazi Kızılyürek, bu konuda Kıbrıslı Türk ve Rum üreticilerin kooperatifleşme gibi adımlarla işbirliğini geliştirebileceklerine işaret etti.

9 Mayıs Avrupa Günü’nğn yaklaştığına değinen Prof. Niyazi Kızılyürek, “AB düşüncesinin doğması ve Avrupa’nın bugüne gelmesinin en önemli sebebi, karşılıklı bağımlılık anlayışıydı. Bunu Kıbrıs’ta da başarmak mümkündür” şeklinde konuştu.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Prof. Niyazi Kızılyürek’in Strazburg’taki Avrupa Parlamentosu TV Stüdyosu’nda Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu’nun sorularını yanıtladığı program 5 Mayıs Perşembe sabahı 7:30’da Kanal SİM’de yayına girecek.