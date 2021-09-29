Guterres’in raporu duyuruda açıklanacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stefan Dujjaric, Antonio Guterres’in Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Kıbrıs sorunu hakkında yaptığı görüşmeyle ilgili raporlarının ve kararlarının, yayınlanacak duyuruda açıklanacağını belirtti.

İki tarafın Kıbrıs sorununun çözüm boyutuyla ilgili fikir ayrılığı hakkında sorulan soruya yanıt veren Dujjaric, görüşmenin içeriğinin değerlendirilmekte olduğunu söylemekle yetindi.

Öte yandan New York’ta yaptığı basın brifinginde bu konuda bir soruyu yanıtlayan Haq, "Gayrı Resmi toplantı değerlendirilmektedir. Sayın Guterres’in bulgu ve kararlarını salı akşamı açıklaması bekleniyor” dedi.



Pazartesi günkü gayrı resmi görüşmeden sonra Nicos Anastasiades yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri, Güven Yaratıcı Tedbirler ve diyaloğun başlaması için gelecekte ortak bir zemin bulma olasılığını değerlendirmek üzere bir özel temsilci atamaya yönelmiş görünüyor” demişti.