Guterres: “Toplantının verimli geçmesini diliyorum”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ersin Tatar’a “Kıbrıs Türk Toplumu liderliğine” seçilmesi dolayısı ile bir kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Guterres, mesajında, Kıbrıslı Türk lider Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 3 Kasım Salı akşamı, gayri resmi bir toplantıda bir araya gelecek olmalarına işaret ederek, “Bu toplantının verimli geçmesini” diledi.

Antonio Guterres, “uygun bir zamanda, Tatar ile Anastasiadis ve garantör ülkelerle BM’nin katılacağı 5’li toplantıyı da Tatar ile ele almak istediğini” kaydetti.