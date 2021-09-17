Guterres “niyet” ölçüyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, Lefkoşa'nın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili üçlü toplantı tarihini kesinleştirmesini beklediğini söyledi.

Pelekanos, Antonio Guterres'in amacının iki tarafın niyetlerini araştırmak olduğunu söyledi.

Pelekanos, Kıbrıs Rum tarafının talebinin bu görüşmenin müzakere sürecinin yeniden başlamasına yardımcı olması olduğunu kaydetti.

Marios Pelekanos, üçlü toplantının gündemini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin belirleyeceğini söyledi.

Ancak Pelekanos, dün Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar'ın iki devletli çözümde ısrar ettiğini kaydetti. Marios Pelekanos, "Bu pozisyon Güvenlik Konseyi kararları dışında ce kabul edilemez" dedi.

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü, Anastasiadis’in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum aralarındaki ikili temaslarını sonuçlandırmanın gün meselesi olduğunu da sözlerine ekledi. (CYBC)