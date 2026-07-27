Guterres, Kıbrıs'a gelişine kısa süre kala Fidan ile telefonda görüştü
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'a gelmesine saatlet kala, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'a gelmesine saatlet kala, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TRT'de yer alan habere göre görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'a yapacağı ziyaret kapsamında bölgesel gelişmeler ele alındı.
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Etiketler : Guterres, Hakan Fisan