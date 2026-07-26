Kritik süreç yarın sabah başlıyor: Holguin, liderlerle görüşecek
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín ile görüşecek.
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Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín ile görüşecek.
Angela Holguín, görüşme sonrası basına kısa bir açıklama yapacak.
Erhürman, bugün yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya yapacağı ziyaret öncesinde yürütülen hazırlıkların tamamlandığını belirterek, yarın BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in ziyaretiyle başlayacak sürece hazır olduklarını açıklamıştı.
Holguin'in yarın Kıbrıslı Rum lider ile de görüşmesi bekleniyor.
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