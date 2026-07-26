Trafiğe bir can daha: Necibe Yılmaz hayatını kaybetti
Aydınköy’de meydana gelen olayda, bir aracın geri geri giderken çarptığı 85 yaşındaki Necibe Yılmaz, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
A+A-
Aydınköy’de meydana gelen olayda, bir aracın geri geri giderken çarptığı 85 yaşındaki Necibe Yılmaz, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, 14 Temmuz tarihinde Aydınköy’de Laleli Sokak üzerinde meydana gelen olayda 54 yaşındaki M.B. çift kabin araç ile dikkatsizce geri geri seyrettiği sırada Yılmaz'a çaprtı.
86 yaşındaki Yılmaz, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.
Bu haber toplam 814 defa okunmuştur