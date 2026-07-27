Üç birlikten kalıcı barış ve ortak gelecek için çözüm çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıs’ta kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen müzakere ve diyalog girişimlerine desteklerini yineleyerek, kalıcı barış ve ortak gelecek için çözüm çağrısında bulundu.

Üç örgüt tarafından yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs’ta kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen müzakere ve diyalog girişimlerinin her zaman olduğu gibi desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Her iki toplumun güvenlik, eşitlik, karşılıklı saygı ve eşit siyasi iradesini gözeten; kazananı her iki toplum olacak bir çözümün, yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin de ortak yararına olduğuna inancımız tamdır” denildi.

Kalıcı barışın kurulduğu bir Kıbrıs’ın sağlık, eğitim, ekonomi ve sosyal yaşam alanlarında yeni fırsatlar yaratacağı belirtilen açıklamada, bunun adanın tüm insanlarının refahına, mutluluğuna, özgürlüğüne, adalete ve demokrasiye katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, barış içinde yaşayan iki toplumun oluşturacağı bir Kıbrıs’ta gençlerin geleceklerini kendi ülkelerinde kurabilecekleri, beyin göçünün azalacağı ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası bilim, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında temsiliyet sağlayabileceğinin açık olduğu kaydedildi.

Üç örgüt, “Doğu Akdeniz’in bir gerilim coğrafyası değil, barış, iş birliği ve ortak kalkınma bölgesi olması en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, böyle bir geleceğin Türkiye ile güçlü ve yapıcı ilişkilerin sürdürülmesiyle birlikte, Kıbrıs’taki tüm halkların uluslararası toplumla daha etkin iş birliği geliştirebildiği bir ortamı da destekleyeceği belirtildi.

KTTB, KTMMOB ve KTBB, insan yaşamını, sağlığı, güvenliği, barışı ve insan onurunu merkeze alan çözüm anlayışını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı.

Ortak açıklamada, “İnsan yaşamını, sağlığı, güvenliği, barışı ve insan onurunu merkeze alan, karşılıklı anlayışa, eşitliğe ve güvene dayalı, adil ve sürdürülebilir tüm çözüm çabalarının yanında olmaya devam edeceğimizi açıkça beyan ederiz” denildi.

Açıklamanın sonunda ise Kıbrıslı Türk ve Rum toplum liderlikleri, garantör ülkeler ve uluslararası topluma çağrı yapılarak, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin inisiyatifiyle yeniden başlayan sürece yapıcı, çözüm odaklı katkı sunmaya ve kalıcı barış için sorumluluk almaya davet ederiz” ifadelerine yer verildi.