Pınarbaşı, Minareliköy ve Mağusa'da yangın: Ev, arazi ve ambarda maddi hasar

Pınarbaşı, Minareliköy ve Mağusa’da çıkan yangınlar maddi hasara yol açtı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Pınarbaşı’nda bugün saat 14.00 sıralarında bir evin avlusundaki yardımcı binada köpeklere kemik kaynatıldığı sırada, ocağın yanındaki karton ve tahta parçalarının tutuşmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın binada maddi hasara neden oldu.

Minareliköy’de 2 dönüm arazi yandı

Minareliköy’de saat 14.45 sıralarında futbol sahasının kuzeybatısındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında; 2 dönümlük arazideki kuru otlar, 4 zeytin ve bir turunç ağacı ile plastik yeraltı drenaj boruları ve su sayacı zarar gördü.

Mağusa’da ambar yangını

Mağusa’da sabah saatlerinde bir ambarda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında; 3 çamaşır makinesi, 2 bulaşık makinesi, 14 su sayacı, bir hidrofor, 250 kilogramlık sıcak su kazanı ve bir motosiklet zarar gördü.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması devam ediyor.