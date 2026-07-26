İncirli: “Guterres'in ziyareti çözüme giden sürecin başlangıcı olmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. İncirli, ziyaretin Kıbrıs sorununda çözüm sürecini yeniden canlandıracak önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun yarım asrı aşkın süredir BM gündeminde bulunduğunu hatırlatan İncirli, özellikle 2002-2004 yılları arasında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın yürüttüğü diplomatik çabaların hafızalarda yer ettiğini ifade etti. Ban Ki-moon'un ziyaretinin ardından 16 yıl sonra bir BM Genel Sekreteri'nin yeniden adaya geleceğine dikkat çekti.

İncirli’nin açıklaması şöyle:

Yarım asrı aşkın süredir Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde, BM genel sekreterleri ise Kıbrıslı Türklerin siyasi ve toplumsal belleğinde yerini almaktadır. Özellikle 2002-2004 yılları arasında Kofi Annan’ın yürüttüğü yoğun diplomatik çabaları unutmak mümkün değil. Annan döneminin ardından, BM Genel Sekreteri olarak adamızı en son ziyaret eden isim Ban Ki-moon olmuştu. 16 yıl sonra BM Genel Sekreteri yeniden adamıza geliyor.

Sn. António Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm çabalarını canlandırmak amacıyla 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kişisel temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar bir süredir taraflar ve garantör ülkeler arasında mekik diplomasisi yürüterek siyasi ve teknik altyapıyı hazırlamaktaydı.

Kamuoyunda "Neden şimdi?" sorusu yaygın bir şekilde soruldu. Elbette Sayın Guterres’in 2026 sonunda dolacak olan görev süresi öncesinde bir "barış mirası" bırakma arzusuna sahip olması anlaşılır bir durumdur. Ama süreci tetikleyen ve BM’ye harekete geçmek için cesaret ve siyasi motivasyon veren asıl unsur, Ekim 2025'te Sn. Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Kıbrıslı Türklerin güçlü çözüm iradesinin yeniden tescillenmiş olmasıdır. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki jeopolitik durum da bu sürecin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Kıbrıs sorununun çözümü, bölgesel barış, istikrar, güvenlik ve ortak refahın temelini oluşturacak yeni bir jeopolitik mimarinin inşası açısından da büyük önem taşıyor.

Beklentimiz, Sn. Guterres’in ziyareti ile birlikte adamızı adım adım çözüme taşıyacak sürecin başlamasıdır. Müzakere tarihinden edindiğimiz çok önemli tecrübeler var. Bu tecrübeler ışığında, öncekilerden farklı, yenilikçi, sonuç odaklı, takvimli, güven artırıcı önlemler ve somut ilerlemeler üreten, adım adım çözüme ulaşacağımız bir süreç hayat bulmalıdır. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve güvenliğinden ödün vermeden, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm, yurdumuzda kalıcı barış, istikrar ve ortak refahın temelini oluşturacak, köprüler kurarak bölgesel iş birliklerine imkan sağlayacaktır.

Sayın Guterres’in kararlılığına ve saygın liderliğine olan güvenimizi yinelerken; bu ziyaretin son bir deneme ya da bir veda değil, bizi adım adım çözüme götürecek sürecin başlangıcı olarak okunması gerektiği yönündeki güçlü inancımızı paylaşırız.