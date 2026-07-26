İsias Otel tazminat davasında bilirkişi raporu: Kamu kurumları yüzde 28 kusurlu

Adıyaman 2. İdare Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, 6 Şubat depremlerinde Grand İsias Otel'in yıkılmasında Adıyaman Belediyesi'ne yüzde 20, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yüzde 6, AFAD'a ise yüzde 2 oranında kusur yüklendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında Şampiyon Melekler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Tur rehberleri grubundan Ali Osman Aydın, depremin hemen ardından WhatsApp gruplarına gönderdiği sesli mesajda, "Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD'ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor. Belden yukarımız sağlam, belden aşağımız beton altında ezildi. Göz göre göre soluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Belediye "Yüzde 20 kusurlu"

Bilirkişi raporunda, otelin yıkılmasına ilişkin Adıyaman Belediyesi'nin yüzde 20, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yüzde 6, AFAD'ın da yüzde 2 oranında sorumlu olduğu sonucuna oy birliğiyle varıldı. Raporda, Adıyaman Belediyesi'nin "imar planları, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamındaki yükümlülükleri ile tasarım, proje, uygulama ve denetim görevlerini tam olarak yerine getirmemesi" nedeniyle yüzde 20 kusurlu olduğu belirtildi.

Bakanlığa yüzde 6, AFAD'a yüzde 2 kusur

Raporda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "mevzuattan doğan görev ve sorumluluklarını tam ve eksiksiz yerine getirmemesi, plan ve projelendirme süreçlerini yeterince denetlememesi ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesi" nedeniyle yüzde 6; AFAD'ın da "afet durumuna ilişkin gerekli çalışmaları ve denetimleri yapmaması, parsellerin aktif fay hatlarına yakın olduğu bilinmesine rağmen yeterli önlem almaması" nedeniyle yüzde 2 kusurlu olduğu tespit edildi.

Otelde yaşamını yitiren diğer ailelerin açtığı davalara gönderilen yazıda, "Usul ekonomisi ilkesi gereğince tekrar bilirkişi incelemesi yapılmaksızın söz konusu bilirkişi raporu, kusur tespiti (oranları) yönünden bakılan davada da hükme esas alınabileceği" belirtildi. Söz konusu karara, aileleri temsil eden avukatların itiraz edeceği öğrenildi.