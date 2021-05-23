Guterres, Kıbrıs sorunu prosedürüyle ilgili farklı senaryolar üstünde çalışıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünün kendi çerçevesi üzerinden ve Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini kabul etmesinin söz konusu olmayacağını anladığı ve bundan dolayı görüşmelere yardımcı olacak farklı senaryolar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Politis gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırarak aktardığı haberinde, Guterres’in 6 maddelik çerçevesini ikişerli konular halinde, tarafların alıp vereceği bulunduğu 3 gruba ayırmayı düşündüğünü ve buna göre ilk grupta “Egemenlik-Garantiler”, ikinci grupta “Toprak-Mülkiyet”, üçüncü grupta da “Yunanlar-Avrupa Konularına Eşit Muamele”nin bulunduğunu yazdı.

Gazete, aynı kaynağa dayanarak taraflara henüz herhangi bir şey söylenmediğini; ancak Guterres’in bu konudaki ön hazırlıklarına başladığını kaydetti.

BM dışında, Almanya’nın da Kıbrıs sorununda, Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye lehinde gelişmeler olmasını haklı gösterecek hareketlilik olabilmesi için çalıştığını belirten gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mülteci sorunuyla ilgili bazı ödeneklerin ötesinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler olmaksızın hiçbir şey alamayacağını net şekilde açıkladığını yazdı.

Haberde, Merkel’in Türkiye’ye, Maraş’a karşılık Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması gibi Güven Yaratıcı Önlemler üzerinde alternatif senaryo olarak olumlu şekilde düşünme önerisinde bulunduğu ifade edildi.

Temmuz’da yeni bir gayriresmî konferans tarihi açıklanabilir

Gazete, Kıbrıs sorunuyla meşgul olan diplomatların, Haziran ayında Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına ivme kazandıracak gelişmeler (Anastasiadis-Tatar-Guterres görüşmesi) olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu ve Temmuz’da yeni bir gayriresmî konferans tarihi açıklanabileceğini yazdı.

Erdoğan’ın gerek içte, gerekse uluslararası alanda yoğun baskı gördüğünü belirten gazete, bu nedenle gümrük birliğinin geliştirilmesi için müzakerelerin yeniden başlamasına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Haberde, Londra’nın da Kıbrıs sorunu için çalıştığı; İngilizlerin desantralize federasyon ile konfederasyon arasındaki bir devlet şekli olan önerilerini kabul ettirebilmek için, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümünü savunan ABD ile temasta bulundukları ve ABD’nin, biraz baskıyla Türkiye’nin buna dönebileceğini iddia ettiği belirtildi.

Gazete, farklı bir diplomatik kaynağın da, Guterres’in “bottom up approach” (aşağıdan yukarıya) taktiğini uygulayarak yaklaşım değişikliği düşüncesinde olduğunu ifade ettiğini yazdı.