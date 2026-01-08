Lefkoşa11 °C

Gürpınar ve Yılmazköy'e elektrik verilemiyor

Kıb-Tek, meydana gelen trafik kazasında elektrik iletim hatlarının koptuğunu, Gürpınar ve Yılmazköy'e elektrik verilemediğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), trafik kazası sonucu bir iş aracının elektrik iletim hatlarının kopmasına sebep olduğunu bildirdi.
Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre, elektrik iletim hatlarının kopması nedeniyle 09.15 itibari ile Gürpınar ve Yılmazköy'e elektrik verilemiyor.

