Gürpınar ve Yılmazköy'e elektrik verilemiyor
Kıb-Tek, meydana gelen trafik kazasında elektrik iletim hatlarının koptuğunu, Gürpınar ve Yılmazköy'e elektrik verilemediğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), trafik kazası sonucu bir iş aracının elektrik iletim hatlarının kopmasına sebep olduğunu bildirdi.
Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre, elektrik iletim hatlarının kopması nedeniyle 09.15 itibari ile Gürpınar ve Yılmazköy'e elektrik verilemiyor.
Etiketler : kaza, elektrik kesintisi, gürpınar, yılmazköy