Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), trafik kazası sonucu bir iş aracının elektrik iletim hatlarının kopmasına sebep olduğunu bildirdi.

Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre, elektrik iletim hatlarının kopması nedeniyle 09.15 itibari ile Gürpınar ve Yılmazköy'e elektrik verilemiyor.